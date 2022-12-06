Москвичи стали реже хулиганить

Фото: Пресс-служба Совфеда

Прокуратура подсчитала статистику преступлений за 11 месяцев 2022 года. Результаты расчетов «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 6 декабря.

По ее словам, общее количество правонарушений в городе сократилось на 3,2 процента по сравнению с прошлым годом, их зафиксировано 125 826.

Москвичи стали на 35 процентов реже красть с банковских счетов, на 21,7 процента меньше стало квартирных краж и хулиганств. На четверть сократилось количество автомобильных угонов. Также на 12,2 процента меньше стало грабежей.

Чаще всего за прошедшие 11 месяцев преступления совершались в центре столицы — 17 065 раз. Самым безопасным округом все еще остается Зеленоград, в нем зарегистрировано 3 272 правонарушения. Однако по сравнению с прошлым годом обстановка в округе стала криминальнее — количество преступлений выросло на 6,2 процента.

Ранее прокуратура сообщала, что столичные водители стали чаще нарушать правила дорожного движения. В свою очередь Госавтоинспекция Москвы назвала наиболее частые нарушения на дорогах.