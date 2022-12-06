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Экс-игрок сборной Камеруна Это'о ударил фаната ногой после матча Бразилии с Южной Кореей

Араз Салехов
Спорт
Экс-игрок сборной Камеруна Это'о ударил фаната ногой после матча Бразилии с Южной Кореей
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший футболист «Барселоны» и «Анжи», президент Камерунской федерации футбола Самюэль Это'о разозлился на фаната после матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи и ударил его ногой по голове. Об этом сообщает La Opinion.

Несколько болельщиков, покидавших катарский стадион «974», решили сфотографироваться с африканской звездой футбола Это'о. В этот момент появился человек с камерой.

Между камерунским голеадором и фанатом состоялся разговор, после которого мужчина собирался уйти, а Это'о начал идти в его сторону. На кадрах можно увидеть, как помощник экс-игрока «Барселоны» забрал камеру и бросил ее на землю. Болельщик попытался поднять камеру, но в этот момент Это'о ударил его ногой, попав в голову, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что сборная Бразилии одержала победу над сборной Южной Кореи и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча закончилась в понедельник, 5 декабря, со счетом 4:1.

В 1/4 финала бразильцы сыграют с вице-чемпионами мира — хорватами. Напомним, что хорватская сборная в серии пенальти победила японцев.

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