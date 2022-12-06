Андрей Бочкарев: В Технополисе «Москва» завершили строительство комплекса по производству лекарств

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Специалисты завершили строительство инновационного комплекса по производству лекарств на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 6 декабря.

— Комплекс состоит из административного семиэтажного корпуса и трехэтажного производственно-складского помещения. Наряду с другими активно развивающимися на территории особой экономической зоны медицинскими производствами новый крупный промышленный комплекс внесет важный вклад в процесс импортозамещения в области здравоохранения, — подчеркнул заммэра.

По его словам, планируемая численность персонала — 350 рабочих мест. Инвестор планирует наладить на предприятии выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистой, дыхательной и костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, а также производство противомикробных лекарств, добавил Бочкарев. В общей сложности промкомплекс будет производить более 80 наименований медпрепаратов.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заключил, что по итогам комплексной проверки выдано заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Застройщик может подавать документы для оформления разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию.

До этого сообщалось, что компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ), являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва», готовится к запуску серийного производства фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования.