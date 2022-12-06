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Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить обеспечение внутренней безопасности

Араз Салехов
Политика
Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить обеспечение внутренней безопасности
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности. С таким предложением глава страны выступил на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ во вторник, 6 декабря.

— В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства, — цитирует президента РИА Новости.

Накануне российский лидер подписал указ, в рамках которого в состав Государственного совета вошли восемь новых глав регионов. Так, в состав Госсовета вошли губернаторы Владимирской, Саратовской, Кировской, Ярославской, Рязанской и Томской областей. Кроме того, новыми членами стали главы Тамбовской области, Республики Марий Эл, городского округа Самара и города Белогорская Амурской области.

До этого Путин подписал закон, согласно которому прожиточный минимум в следующем году увеличится до 14 375 рублей. Этот показатель превышает текущий на 3,28 процента. Кроме того, документ предусматривает установление прожиточного минимума на 2024 год. Тогда он увеличится до 15 049 рублей.

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