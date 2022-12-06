Снегопад и потепление: москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичам к концу недели стоит ждать сильного снегопада, из-за которого высота сугробов в городе значительно вырастет. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В четверг в Москве ожидается первый декабрьский снежок. А в конце недели, особенно в выходные, прогнозируется интенсивное выпадение снега. И к понедельнику высота сугробов в Москве заметно увеличится, — отметил синоптик.

Он также рассказал, что со второй половины недели в столице потеплеет. Так, в четверг, 8 декабря, температура воздуха составит 3–5 градусов ниже нуля, в пятницу — минус 2–3 градуса. В субботу столбики термометров будут показывать от 0 до минус 5 градусов. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье. По словам Вильфанда, в этот день температура будет стремиться к нулевой отметке, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что действие «оранжевого» уровня погодной опасности из-за аномальных морозов в Москве и области продлили до вечера вторника, 6 декабря.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что декабрь в столице получается очень контрастным, с уклонами в аномалии температуры. Однако зима в целом — контрастный сезон, до температурных рекордов пока далеко.