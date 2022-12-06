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Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с участием сотрудника полиции в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с участием сотрудника полиции в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП со смертельным исходом в Подмосковье с участием сотрудника полиции. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова во вторник, 6 декабря.

Авария, о которой идет речь, произошла на четвертом километре трассы Балашиха — Салтыковка 5 декабря в районе 14:30. Капитан полиции, находясь не при исполнении обязанностей, совершал обгон на своем внедорожнике и столкнулся с тремя автомобилями, которые ехали по встречной полосе.

В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка такси, а водитель машины был госпитализирован с травмой головы и переломами ребер. Виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования, а в его автомобиле обнаружили бутылку водки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, сотрудника правоохранительных органов задержали.

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