Новак: Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов

Фото: пресс-служба Совфеда

Россия начнет использование новых схем страхования поставок черного золота после введения нефтяных санкций. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил вице-премьер Александр Новак.

— Настают более сложные условия. Тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки, — отметил он.

Также изменения, уточнил Новак, появились и среди трейдеров нефтяного рынка. Он напомнил, что крупные нефтяные трейдеры покинули рынок. Но при этом на текущий момент появилось большее количество трейдеров, в том числе и в аспекте реализации российской нефти.

Нефть из России, считает политик, востребована на мировых рынках и найдет своих покупателей, сообщает РИА Новости.

Накануне начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из РФ. Помимо этого, вступило в силу решение ЕС, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как ЕС обходит свои ограничения на поставку российской нефти. По его словам, европейские страны используют различные методы для обхода своих же санкций в отношении России в энергетической сфере. В частности, используется смешение нефти из РФ с нефтью из других стран.