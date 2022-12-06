Лекция о городском планировании пройдет в Музее транспорта Москвы 10 декабря

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Лекция «Стратегия устойчивого развития в городском планировании» пройдет 10 декабря в лектории Музея транспорта Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 декабря.

— На лекции вы узнаете, какие изменения городской среды ждут нас в будущем, как они связаны с транспортной инфраструктурой. Лектор — Василий Курьян, сооснователь студенческого клуба Urbanissm, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Начало мероприятия запланировано на 18:00 в павильоне № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ.

18 ноября москвичам рассказали о самых интересных экспонатах из фондов коллекции Музея транспорта. В учреждении есть немецкий «Вандерер», произведенный в 1930-х годах, и грузовик ЗИЛ-157КД. Также в музее стоит один из первых советских автобусов «Стандарт» на шасси ЗИС-8, электрический автобус ЗИС-154 и ярко-оранжевый автобус ЛАЗ-695. Посетители также смогут увидеть пожарную машину АЦ-40 на шасси ЗИЛ-130 и эвакуатор, собранный из деталей разных машин.