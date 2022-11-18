Москвичам рассказали о самых интересных экспонатах из фондов коллекции Музея транспорта

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Активная реставрация гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице активно продолжается в Москве. Здание было возведено в 1931 году. Согласно проекту архитекторов Юрия Григоряна и Бориса Савина, зданию вернут исторический облик, а затем откроют в нем Музей транспорта Москвы.

По словам заместителя мэра в столичном правительстве, руководителя городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в здании появится постоянная экспозиция с уникальными моделями городского транспорта. Предполагается, что музей будут посещать минимум 500 тысяч человек ежегодно.

Пока площадка готовится к открытию, многие экспонаты хранятся в фондохранилище музея. В 2022 году в учреждении начали проводить экскурсии. На официальном портале мэра Москвы рассказали о самых необычных экспонатах музея.

Так, в учреждении есть немецкий «Вандерер», произведенный в 1930-х годах, и грузовик ЗИЛ-157КД.

Также в музее стоит один из первых советских автобусов «Стандарт» на шасси ЗИС-8, электрический автобус ЗИС-154 и ярко-оранжевый автобус ЛАЗ-695.

Посетители также смогут увидеть пожарную машину АЦ-40 на шасси ЗИЛ-130 и эвакуатор, собранный из деталей разных машин.

До этого сообщалось, что специалисты Музея транспорта Москвы начали реставрацию единственного в мире метровагона восьмидверной модификации 1927 года.