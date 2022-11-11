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В Москве начали реставрацию единственного в мире восьмидверного метровагона 1927 года

Георгий Соланович
Город
В Москве начали реставрацию единственного в мире восьмидверного метровагона 1927 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты Музея транспорта Москвы начали реставрацию единственного в мире метровагона восьмидверной модификации 1927 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 11 ноября.

— Мы готовимся к открытию Музея транспорта Москвы в гараже Мельникова на Новорязанской улице. Здесь расположится постоянная экспозиция. Посетители смогут увидеть уникальные модели городского транспорта, поближе познакомиться с его историей, — рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В данный момент специалисты занимаются реставрацией здания музея и приводят в порядок транспортные экспонаты. Метровагон 1927 года станет частью постоянной экспозиции в конце 2024 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 ноября столичный Музей транспорта вместе с «Хлебозаводом» открыл новую выставку «Вы ушли с маршрута, и это нормально». Экспозиция расскажет, как со временем меняли свое назначение предметы, явления и пространства. Вторую жизнь обрела и крупногабаритная городская техника из коллекции музея.

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