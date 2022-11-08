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Музей Транспорта Москвы вместе с Хлебозаводом открыл новую выставку

Анастасия Колоскова
Город
Музей Транспорта Москвы вместе с Хлебозаводом открыл новую выставку
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Новодмитровская улица, 1с1 Карта всех событий

В столице открылась выставка «Вы ушли с маршрута, и это нормально», организованная Музеем Транспорта Москвы совместно с Хлебозаводом. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Экспозиция расскажет, как со временем меняли свое назначение предметы, явления и пространства. Вторую жизнь обрела и крупногабаритная и городская техника из коллекции музея, представленная на выставке, — говорится в сообщении.

В рамках выставки будут также организованы лекции, экскурсии и мастер-классы для детей. Кроме того, посетители смогут посмотреть арт-объект «Снегоед» современного уличного художника Матвея Шапиро.

Выставка открыта в здании бывшей бойлерной пространства Хлебозавод. Посетить ее можно бесплатно с 8 по 28 ноября, с 11:00 до 21:00. 14 и 21 ноября — выходные дни, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что с 16 по 17 ноября в Музее архитектуры имени А. В. Щусева пройдет выставка «Больше, чем архитектура», которая станет финалом проекта в области архитектурного образования и карьеры «Открытый город».

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