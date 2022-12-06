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Тематический поезд «Помогать по пути» запустили в московском метро

Араз Салехов
Город
Тематический поезд «Помогать по пути» запустили в московском метро
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столичном метрополитене объявили о запуске нового тематического поезда «Помогать по пути» ко Дню волонтера. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня на Арбатско-Покровскую линию вышел поезд «Помогать по пути» — пассажиры могут познакомиться с благотворительными организациями и поддержать их прямо в дороге. Это уже 12-й тематический состав, который мы запускаем в этом году, он будет курсировать до июня 2023 года, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В оформлении состава представлено более 60 организаций — участников благотворительного сервиса на портале mos.ru, для каждого в поезде есть отдельный QR-код. Новый транспорт будет курсировать по Арбатско-Покровской линии столичного метро, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В начале ноября в метрополитене появился новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс», который был запущен на Арбатско-Покровской линии метро. В вагонах москвичи смогут узнать об 11 регионах Дальневосточного федерального округа, о природе и видах туризма, а также о 100 маршрутах для путешествий. Поезд будет курсировать в метро Москвы в течение полугода.

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