Мэр Вильнюса заявил, что на снос памятника советским воинам не требуется разрешение ООН

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Для сноса мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе не требуется разрешение ООН, заявил мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс во вторник, 6 декабря.

По его словам, на снос памятника требуется разрешение органов самоуправления, которое уже есть. «Каких-то других разрешений» для работ не требуется, подчеркнул Шимашюс.

— Я очень рад, что мы не должны отчитываться перед ООН, — резюмировал глава города.

Снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, по данным РИА Новости, начался 6 декабря. В городском самоуправлении отметили, что памятник будут сносить, стараясь не повредить его. Завершить работы планируется в течение нескольких недель.

9 ноября сообщалось, что памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, также называемый «Алеша», снесли в городе Резекне на востоке страны. Так, «Алешу» сняли с постамента примерно в 09:30 по московскому времени. Территорию вокруг мемориала обнесли забором, а рядом дежурила полиция.

3 ноября власти Латвии снесли в Лудзе памятную стелу освободителям города от нацистов.