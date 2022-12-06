Минобороны: ВС России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские войска провели успешное наступление на Краснолиманском направлении, они также продолжают наступать на Донецком направлении. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой народной республики были отражены. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин, — заявил он.

Кроме того, российские солдаты уничтожили более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа на Краснолиманском направлении, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого Конашенков сообщил, что российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска ДНР. По его словам, российские солдаты сумели уничтожить на этом направлении уже более 50 человек противника и шесть боевых машин украинских вооруженных сил.

1 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные начали перебрасывать элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления из-за опасений прорыва своей линии обороны.