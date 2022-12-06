Еврокомиссия предложит ввести санкции против горнодобывающей промышленности РФ

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В рамках девятого пакета санкций против России Еврокомиссия планирует предложить ввести ограничения в сфере горнодобывающей промышленности. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает газета Financial Times.

По данным газеты, санкции будут включать в себя запрет на новые инвестиции в рамках отрасли, однако для некоторых видов горнодобывающей продукции будет сделано исключение. Также будет предложен запрет на операции еще с тремя российскими банками.

Новые меры планируется согласовать к концу следующей недели.

До этого Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. По словам постоянного представителя Польши при ЕС Анджея Садося, Варшава согласилась на данный компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в размерах указанной стоимости.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России. По его словам, в данный момент Евросоюз озвучил не все условия потолка цен.