Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Еврокомиссия предложит ввести санкции против горнодобывающей промышленности РФ

Лейла Алиева
В мире
Еврокомиссия предложит ввести санкции против горнодобывающей промышленности РФ
Фото: shutterstock

В рамках девятого пакета санкций против России Еврокомиссия планирует предложить ввести ограничения в сфере горнодобывающей промышленности. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает газета Financial Times.

По данным газеты, санкции будут включать в себя запрет на новые инвестиции в рамках отрасли, однако для некоторых видов горнодобывающей продукции будет сделано исключение. Также будет предложен запрет на операции еще с тремя российскими банками.

Новые меры планируется согласовать к концу следующей недели.

До этого Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. По словам постоянного представителя Польши при ЕС Анджея Садося, Варшава согласилась на данный компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в размерах указанной стоимости.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России. По его словам, в данный момент Евросоюз озвучил не все условия потолка цен.

Еврокомиссия Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте