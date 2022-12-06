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Экс-офицер ЦРУ заявил о планах Зеленского вовлечь НАТО в конфликт с Россией

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-офицер ЦРУ заявил о планах Зеленского вовлечь НАТО в конфликт с Россией
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями пытается вовлечь НАТО в конфликт с Россией. Об этом заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

— Зеленский и его советники рассчитывают привести к эскалации ситуации, чтобы Россия допустила опрометчивый шаг, способный вызвать ответную реакцию НАТО и США, — рассказал он.

По словам Джиральди, украинский лидер уже попытался столкнуть альянс с Москвой после обвинений России в якобы причастности к падению ракеты в Польше. Ситуация с атаками на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях также является очередной попыткой подстрекательства, подчеркнул он.

5 декабря украинская армия попыталась нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, в результате жертвами ударов стали трое российских военных. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения.

Президенту России Владимиру Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по вопросам, которые касаются происшествий, лучше обращаться в Министерство обороны Российской Федерации.

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