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Главврач первой инфекционной больницы Москвы сообщил о готовности к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ

Лейла Алиева
Город
Главврач первой инфекционной больницы Москвы сообщил о готовности к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичные пациенты с гриппом и ОРВИ получают качественную медицинскую помощь. Об этом заявил главный врач первой инфекционной больницы Москвы Игорь Тюрин во вторник, 6 декабря.

— В Инфекционной клинической больнице № 1 оказывается специализированная помощь пациентам с различными видами инфекционных заболеваний, в том числе с ОРВИ и гриппом. Мы всегда заранее начинаем подготовку к эпидсезону, поэтому, когда число госпитализаций больных с ОРВИ и гриппом пошло на увеличение, мы были к этому полностью готовы, — отметил он.

По словам Тюрина, совместно с Департаментом здравоохранения Москвы своевременно был организован коечный фонд для детей с респираторными инфекциями. На всех этапах лечения пациенты получают качественную помощь. При этом заполняемость коек полностью соответствует сезонному подъему заболеваемости, заключил он.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 18,5 процента. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие характерные отличия существуют у коронавируса и свиного гриппа.

5 декабря в Депздраве Москвы сообщили, что информация о сложностях с работой медицинских служб на фоне распространения гриппа в столице является фейком. Нагрузка на скорую медицинскую помощь в настоящее время не является пиковой, а дефицита сотрудников нет.

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