«Жалкие продажные твари и лжецы»: Пугачева ответила на критику в свой адрес

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На фоне отъезда из России на певицу Аллу Пугачеву обрушился шквал критики.

Артистка не стала долго молчать и ответила на претензии со стороны общественности. Примадонна призналась, что многие спрашивают ее о том, как она справляется с травлей своей семьи.

— Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят», — написала она на странице в социальной сети.

На днях известный российский режиссер Роман Родин призвал прекратить критику в адрес Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина*. Он заметил, что хорошо знает обоих артистов, которые, по его словам, являются настоящими патриотами своей страны.

Также появилась информация, что перебравшаяся в Израиль Пугачева продолжает сжигать мосты с родной страной. Юристы знаменитости начали процедуру ликвидации последней российской компании, принадлежащей ей.

* Признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.