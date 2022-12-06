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Мурашко призвал россиян носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

Лейла Алиева
Общество
Мурашко призвал россиян носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ
Фото: roscongress / Игорь Руссак

В связи с ростом заболеваемости гриппом и коронавирусом россиянам следует начать носить маски. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 6 декабря.

— Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск. Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах, и абсолютно важно защитить сегодня детей, — отметил он.

По словам Мурашко, в случае возникновения подобных болезней детям лучше не ходить в школы и детские сады, передает РИА Новости.

Главврач первой инфекционной больницы Москвы Игорь Тюрин сообщил о готовности к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ. Он отметил, что совместно с Департаментом здравоохранения Москвы своевременно был организован коечный фонд для детей с респираторными инфекциями.

За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 18,5 процента. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие характерные отличия существуют у коронавируса и свиного гриппа.

Здравоохранение Грипп Михаил Мурашко маски
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