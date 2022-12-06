Завершились поисковые работы на месте частично обрушенного дома в Нижневартовске

Фото: Telegram / Дмитрий Кощенко

На месте жилого дома в Нижневартовске, где после взрыва обрушились два этажа, завершились поисковые и аварийные работы. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

— К сожалению, жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли. По данным Главного управления МЧС России по автономному округу, на эти дату и час достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка, — рассказала она.

Кроме того, глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура по погибшим. Комарова также выразила соболезнования всем близким и родным жертв инцидента.

Инцидент, который повлек введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский рассказал о состоянии жителей Нижневартовска, пострадавших при взрыве в пятиэтажном жилом доме.