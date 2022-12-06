Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Завершились поисковые работы на месте частично обрушенного дома в Нижневартовске

Евгений Белоусов
Происшествия
Завершились поисковые работы на месте частично обрушенного дома в Нижневартовске
Фото: Telegram / Дмитрий Кощенко

На месте жилого дома в Нижневартовске, где после взрыва обрушились два этажа, завершились поисковые и аварийные работы. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

— К сожалению, жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли. По данным Главного управления МЧС России по автономному округу, на эти дату и час достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка, — рассказала она.

Кроме того, глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура по погибшим. Комарова также выразила соболезнования всем близким и родным жертв инцидента.

Инцидент, который повлек введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский рассказал о состоянии жителей Нижневартовска, пострадавших при взрыве в пятиэтажном жилом доме.

МЧС Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте