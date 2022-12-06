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Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва газа в Нижневартовске

Анастасия Колоскова
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва газа в Нижневартовске
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В состоянии двух жителей Нижневартовска, пострадавших при взрыве в пятиэтажном жилом доме, наблюдается положительная динамика. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.

— Двое пациентов, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные. Наблюдается положительная динамика, — отметил он, добавив, что угрозы для их жизни нет.

Глава департамента уточнил, что состояние еще двух пациентов, получивших сильные ожоги, все еще остается крайне тяжелым. Они находятся на лечении в ожоговом центре Сургута. Он подчеркнул, что врачи прилагают все усилия для спасения их жизней, пишут «Известия».

До этого сообщалось, что число погибших при взрыве в Нижневартовске возросло до семи человек. На месте инцидента было обнаружено тело женщины. Таким образом, в настоящий момент пропавшими считаются шесть человек.

Накануне губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что пропавшие люди могут находиться под завалами, так как работу по их разбору еще не завершили.

Инцидент, который повлек введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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