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Число погибших после взрыва газа в Нижневартовске увеличилось до семи человек

Юлия Курганова
Происшествия
Число погибших после взрыва газа в Нижневартовске увеличилось до семи человек
Фото: Telegram / Дмитрий Кощенко

Число погибших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске возросло до семи человек. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил представитель пресс-службы МЧС по региону Дмитрий Плотников.

Он рассказал, что на месте взрыва было обнаружено тело женщины, сообщают «Известия».

Таким образом, в настоящий момент пропавшими считаются шесть человек.

До этого губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что пропавшие люди могут находиться под завалами, так как работу по их разбору еще не завершили. В местных экстренных службах сообщили, что в доме, где случился взрыв, существует угроза новых разрушений. Самым опасным участком являются несущие стены между третьим и четвертым подъездами здания.

Инцидент, который повлек введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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