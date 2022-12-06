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Пожар произошел в Минфине Малайзии после начала расследования о крупном денежном хищении

Евгений Жуков
В мире
Пожар произошел в Минфине Малайзии после начала расследования о крупном денежном хищении
Фото: Unsplash

В здании Министерства финансов Малайзии через несколько часов после начала расследования о хищении 136 миллиардов долларов начался пожар. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил малайзийский портал Star.

Известно, что огонь вспыхнул в штаб-квартире ведомства спустя несколько часов после объявления о начале антикоррупционного расследования в отношении предыдущего правительства страны из-за крупного финансового хищения.

Местные сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание, во время пожара никто не пострадал. На текущий момент данных об ущербе министерству не поступало. По словам одного из представителей малайзийского Минфина, в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление по поводу этого инцидента.

Другой пожар произошел в октябре на севере столицы Индонезии — Джакарты. В результате возгорания обрушился купол мечети.

По словам представителей индонезийской полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Мечеть была закрыта для посещения — там проходили реновационные работы.

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