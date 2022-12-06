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Рябков: Россия готова вернуться к диалогу с Западом по гарантиям безопасности

Евгений Белоусов
В мире
Рябков: Россия готова вернуться к диалогу с Западом по гарантиям безопасности
Фото: МИД РФ

Россия готова вернуться к переговорам по гарантиям безопасности с Западом, если зарубежные страны заинтересованы в этом. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

— Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернемся. Но, как и в ситуации с диалогом по стратстабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим, — заявил он.

Дипломат уточнил, что людям необходимо самостоятельно сделать выводы из происходящего вокруг. Как только страны Запада подтвердят готовность вести диалог, Россия будет готова вернуться к нему, передает слова Рябкова РИА Новости.

4 декабря сенатор Алексей Пушков сообщил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому Россия должна получить гарантии безопасности после восстановления мира на Украине, является простыми словами. Он напомнил, что французский лидер много раз делал подобные заявления в последние годы.

О предоставлении гарантий безопасности для России Макрон заявил в интервью телеканалу TF1. Он напомнил высказывание российского президента Владимира Путина, который заявлял, что НАТО приближается к границам РФ и развертывает оружие близ российской территории, представляя для нее угрозу.

Сергей Рябков Россия США МИД РФ Переговоры
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