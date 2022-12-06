Bloomberg: Россия планирует установить фиксированную цену на свою нефть

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Россия планирует установить фиксированную цену на собственную нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

— Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны, либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы, — говорится в сообщении.

По словам одного из собеседников агентства, Россия хочет предложить покупателям своей нефти прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе. Также российским компаниям или любым трейдерам, которые закупают нефть в РФ, будет запрещено продавать ее странам, участвующим в соглашении о потолке цен.

С 5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, зачем потолок цен на нефть сделали комфортным для России. По его словам, в данный момент Евросоюз озвучил не все условия потолка цен.

Специалист заметил, что о введении потолка цен сообщили страны, которым не очень интересна нефть из России. Сами европейцы с 5 декабря не могут покупать российскую нефть, Япония получила исключение, США не покупают с 1 апреля, Канада сама экспортирует, а Австралия вообще не покупает и даже не перевозит нефть из РФ.