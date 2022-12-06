В Центре Гамалеи рассказали, что вакцина от разных штаммов гриппа будет назальной

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Разработанная специалистами Центра Гамалеи вакцина против разных штаммов гриппа будет назальной. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил разработчик вакцины, заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии центра Максим Шмаров.

— Эту вакцину мы делаем в виде капель в нос, интраназально, с целью того, чтобы создать барьер. В первую очередь на воротах инфекции гриппозной — это верхние дыхательные пути, — пояснил он.

Применяться препарат будет однократно, а вводиться будет с помощью специальной насадки на шприц. После того как генетическая информация вакцины достигнет клеток иммунных систем, они распознают и запомнят ее, передает «Москва 24».

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что все доступные российские вакцины от гриппа эффективны, в том числе и против свиного гриппа. По его словам, дефицита лекарств против гриппа и коронавируса в стране нет.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 18,5 процента. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие характерные отличия существуют у коронавируса и свиного гриппа.