Мурашко заявил об эффективности российских вакцин против свиного гриппа

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Все доступные российские вакцины от гриппа эффективны, в том числе и против свиного гриппа. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

— В этом году произошло распространение штамма H1N1. Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна, — пояснил министр.

Также Мурашко отметил, что дефицита лекарств против гриппа и коронавируса в стране нет, передает ТАСС.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и коронавирусом Мурашко призвал россиян начать носить маски. Кроме того, в случае возникновения подобных болезней детям лучше не ходить в школы и детские сады.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 18,5 процента. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие характерные отличия существуют у коронавируса и свиного гриппа.

По данным Роспотребнадзора на 6 декабря, случаи свиного гриппа зафиксировали в 74 субъектах России. При этом в общей структуре респираторных вирусов негриппозного происхождения самая большая доля приходится на риновирусы (13,3 процента), РС-вирусы (12 процентов), метапневмовирусы (10,1 процента) и аденовирусы (7,2 процента).