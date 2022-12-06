Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мурашко заявил об эффективности российских вакцин против свиного гриппа

Лейла Алиева
Общество
Мурашко заявил об эффективности российских вакцин против свиного гриппа
Фото: Пресс-служба Госдумы

Все доступные российские вакцины от гриппа эффективны, в том числе и против свиного гриппа. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

— В этом году произошло распространение штамма H1N1. Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна, — пояснил министр.

Также Мурашко отметил, что дефицита лекарств против гриппа и коронавируса в стране нет, передает ТАСС.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и коронавирусом Мурашко призвал россиян начать носить маски. Кроме того, в случае возникновения подобных болезней детям лучше не ходить в школы и детские сады.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 18,5 процента. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие характерные отличия существуют у коронавируса и свиного гриппа.

По данным Роспотребнадзора на 6 декабря, случаи свиного гриппа зафиксировали в 74 субъектах России. При этом в общей структуре респираторных вирусов негриппозного происхождения самая большая доля приходится на риновирусы (13,3 процента), РС-вирусы (12 процентов), метапневмовирусы (10,1 процента) и аденовирусы (7,2 процента).

Здравоохранение Грипп Россия Михаил Мурашко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте