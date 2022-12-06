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В Молдавии заявили, что упавшие фрагменты ракеты оказались разгонным блоком

Евгений Белоусов
В мире
В Молдавии заявили, что упавшие фрагменты ракеты оказались разгонным блоком
Фото: Пресс-служба Совфеда

Упавшие у молдавского города Бричаны рядом с границей Украины фрагменты ракеты являются разгонным блоком, который не содержит боевой части. Об этом заявила во вторник, 6 декабря, премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

— Молдавские пограничники обнаружили этот разгонный блок в районе патрулирования, в этой части ракеты не было взрывчатых веществ, — объяснила она.

По словам молдавского премьера, власти республики все еще продолжают расследование произошедшего. Однако о принадлежности ракеты она ничего не сообщила, передает ТАСС.

Накануне на севере Молдавии у границы с Украиной обнаружили неразорвавшуюся ракету. В МВД республики сообщили, что пограничная служба оцепила территорию, где был обнаружен снаряд. Также на место происшествия были направлены саперы.

Российский военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что фрагменты ракеты, обнаруженные в Молдавии на границе с Украиной, относятся к комплексу С-300. По его словам, данный случай похож на инцидент в Польше, который случился несколько недель назад.

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