Частный дом загорелся на Ленинградском шоссе в Москве

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Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 346 Карта всех событий

На севере столицы произошел пожар в частном доме. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 6 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.

По данным собеседника «ВМ», инцидент произошел на Ленинградском шоссе, 346. Площадь пожара составляет около 90 квадратных метров.

6 декабря в ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что крупный пожар произошел во Владивостоке, где загорелся популярный в городе ресторан Zuma. На момент прибытия пожарных второй этаж и крыша здания были охвачены пламенем.

На данный момент площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, проводится тушение пожара. По предварительным данным, при пожаре никто не погиб и не пострадал.

До этого сообщалось, что на Цветном бульваре произошел пожар в ресторане. На месте инцидента прошла эвакуация посетителей, а из здания шел черный густой дым. Для ликвидации горения была вызвана бригада МЧС.