Венгрия отменила ограничение цен на топливо в стране из-за потолка цен на нефть из РФ

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Правительство Венгрии приняло решение отменить административное ограничение цен на топливо в связи с возникшим в государстве дефицитом топлива по причине санкций Евросоюза против поставок нефти из России. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш на встрече с журналистами, срочно созванной поздним вечером.

По его словам, вступившие в понедельник нефтяные санкции ЕС вызвали перебои в поставках топлива в Венгрию, «которые ощущают все». В администрации премьера Венгрии сообщили, что руководство крупнейшей венгерской нефтегазовой компании MOL уведомило главу Минэнерго Венгрии о невозможности обеспечить национальную экономику достаточным количеством топлива из-за антироссийских санкций.

Гуйяш подчеркнул, что без импорта горючего страна не сможет поддерживать фиксированную стоимость бензина на уровне 480 форинтов за литр (около 1,2 евро). По этой причине лимит цен на топливо, введенный год назад в целях поддержки населения, был отменен, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в минувшую субботу, 3 декабря, заявил, что введение потолка цен на нефть из России, поставляемую через море, нанесет ущерб экономике европейских стран.