Орбан предупредил европейские страны о последствии поддержки Киева

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Евросоюз может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину, заявил в среду, 7 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в одной из социальных сетей.

При этом глава венгерского правительства опроверг информацию о наложении вето на транш Киеву в размере 18 миллиардов евро со стороны Будапешта. Венгрия, по его словам, готова предоставить финансовую помощь Украине на двусторонней основе.

— Никакого вето, никакого шантажа, — заявил Виктор Орбан.

Венгерский премьер также раскритиковал идею решения данной проблемы за счет увеличения задолженности. По его словам, в таком случае, европейские политики «не смогут повернуть назад». Орбан заметил, что сильное будущее для европейских стран обязано строиться на сильных государствах, а не на «огромных кучах долга», пишет РИА Новости.

Накануне Орбан, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о цене украинского кризиса для ЕС и США, заявил, что Евросоюзу стоит задуматься о пересмотре антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине.