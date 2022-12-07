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Температура в Центральной России повысится на 10 градусов к концу текущей недели

Егор Провоторов

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Общество
Температура в Центральной России повысится на 10 градусов к концу текущей недели
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Температура воздуха в центральных регионах России повысится на 10 градусов к концу нынешней недели, столбик термометра к выходным будет стремиться к отметке «ноль», рассказал журналистам в среду, 7 декабря, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В конце недели температура в Центральной России повысится на 10 градусов от начала недели. Столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке, — подчеркнул специалист в интервью РИА Новости.

По информации, размещенной на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в столичном регионе на выходных ожидается от минус пяти до нуля градусов днем, от минус семи до минус двух ночью.

Накануне Вильфанд заявил, что предстоящая зима в европейских странах будет неоднородной, с резкими понижениями температуры и при этом частыми оттепелями, однако средняя температура будет в пределах нормы.

До этого научрук Гидрометцентра РФ заявил, что жителям столичного региона к концу текущей недели стоит ждать сильного снегопада, из-за которого высота сугробов в городе значительно вырастет.

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