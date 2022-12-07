«Ведомости»: Власти РФ рассматривают три варианта ответа на потолок цен на нефть

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Администрация президента РФ и российское правительство в настоящее время обсуждают три варианта ответного механизма на введение странами «Большой семерки» и Евросоюза потолка цен на импорт российской нефти. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в кабинете министров.

В качестве первого варианта руководство страны рассматривает полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, в том числе если они покупают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или их цепочку. Отмечается, что поставка будет блокироваться, если формально нефть купит нейтральная страна, однако ее конечным получателем станет член G7.

Второй вариант подразумевает запрет на экспорт по контрактам, где есть условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

Третий — введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении скидки продажа будет запрещена. Этот вариант наименее вероятен, отмечают источники.

По данным «Ведомостей», пока ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и иные альтернативы или их комбинация. По словам собеседников издания вопрос должен был обсуждаться на совещании у президента, в том числе с участием нефтяных компаний.

Накануне появилась информация, что Россия планирует установить фиксированную цену на собственную нефть.