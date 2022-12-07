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В США рассказали, когда обрушится энергетическая инфраструктура Украины

Анастасия Колоскова
В мире
В США рассказали, когда обрушится энергетическая инфраструктура Украины
Фото: shutterstock

Украинская энергетическая инфраструктура может перестать работать уже в этом месяце. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на НКО Mercy Corps.

— Энергетическая инфраструктура может полностью разрушиться в течение нескольких недель, если обстрелы продолжатся, — отметили в организации.

По словам представителя Mercy Corps Майкла Янга, отсутствие электричества на территории республики рискует длиться не часами и днями, а целыми неделями.

При этом в ряде населенных пунктов в течение четырех месяцев нельзя будет жить из-за низких температур.

Накануне экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что в результате ракетных ударов со стороны России в понедельник, 5 декабря, была поражена мощнейшая электростанция Киевской области — Трипольская тепловая электрическая станция.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день было совершено несколько обстрелов объектов энергетики, военного управления и связи.

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