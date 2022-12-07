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Эксперт оценила проект по повышению квалификации врачей в кадровом центре Депздрава Москвы

Георгий Соланович
Город
Эксперт оценила проект по повышению квалификации врачей в кадровом центре Депздрава Москвы
Фото: Pixabay

Повышение квалификации столичных врачей общей практики в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы улучшает эффективность работы медспециалиста в целом. Такое мнение выразила начальник отдела дополнительного профессионального образования кадрового центра Татьяна Неруш.

— Обучение врачей общей практики — один из масштабных образовательных проектов, который реализуется на базе Кадрового центра Депздрава Москвы. Он рассчитан на повышение уровня знаний по наиболее распространенным видам заболеваний, с которыми врачи общей практики сталкиваются на приеме в поликлинике. При разработке каждого образовательного модуля учитывались современные клинические рекомендации и новые подходы к диагностике и лечению, — отметила Неруш.

По ее словам, новые методы обучения позволяют «повысить эффективность работы врача общей практики и первичной медицинской помощи в целом».

Эксперт напомнила, что программа обучения врачей общей включает 13 образовательных модулей по разным нозологиям. Завершить обучение в рамках проекта планируется в июле 2023 года.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что обучение врачей общей практики в Кадровом центре в рамках нового этапа комплексной программы ведется по трем направлениям: гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии.

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