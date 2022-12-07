Ефимов: Инвестор построит четыре объекта образования в ТиНАО по договорам участия

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Инвестор построит и передаст городу четыре объекта образования в рамках проектов строительства жилья в Новой Москве. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди объектов — три образовательных комплекса, состоящих из детских садов и школ, а также отдельный детский сад. По словам Ефимова, посещать данные заведения смогут порядка 4,1 тысячи человек. Примерная стоимость данных объектов составит почти 10 миллиардов рублей.

Подобные договоры участия представляют собой механизм обеспечения москвичей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Такое соглашение предполагает участие девелоперов в развитии и благоустройстве городской территории, а также создание необходимых сооружений в рамках программ возведения жилья.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в населенном пункте Сосенское инвестор возведет комплекс, состоящий из школы и детского сада, рассчитанный на 1,5 тысячи мест.

В поселении Десеновском появятся два аналогичных образовательных комплекса на 875 и 1,5 тысячи человек, а также детский сад на 275 воспитанников. Возведение указанных объектов завершится в разные сроки — в период с середины 2026 года до конца 2028-го.

До этого Ефимов рассказал, что участок бывшей промзоны «Грайвороново» на юго-востоке Москвы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий. Развитие этого участка создаст около трех тысяч рабочих мест.