В Москве подвели итоги конкурса «Лучший подростковый клуб»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Победителями конкурса на звание «Лучший подростковый клуб» стали клубы «Открытое пространство», «Территория свободного времени» и «Мегаполис 12+». Об этом сообщила заместитель главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер в среду, 7 декабря.

Она отметила, что подростковые клубы работают во всех городских семейных центрах. Там занимаются четыре тысячи детей.

Конкурсный отбор длился несколько месяцев и состоял из двух частей. На первом этапе подростки должны были представить годовую работу и деятельность клуба в формате видеоролика, на втором — принять участие в мозговом штурме и разработать новые идеи на следующий год.

— Конкурс на лучший клуб подводит итог работы этого направления за год. Представляя свои проекты, ребята проявили креативность, коммуникативные и лидерские навыки, умение работать в команде. В сравнении с прошлым годом количество участников подростковых клубов выросло на 30 процентов и составляет четыре тысячи человек, — сказала Бербер.

Наиболее активно в тематических проектах себя проявили подростки из клубов «Открытое пространство» (семейный центр «Зеленоград»), «Территория свободного времени» (семейный центр «Согласие») и «Мегаполис 12+» (семейный центр «Восточное Дегунино»), передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице четвертый год проходит конкурс грантов «Москва — добрый город», организованный городским департаментом труда и соцзащиты населения. Ежегодно победителями конкурса становятся более 100 НКО. «Вечерняя Москва» попросила директоров трех организаций — победителей конкурса рассказать, как в партнерстве с городом они помогают москвичам справляться с трудными жизненными ситуациями.