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Состояние двух пострадавших в Нижневартовске ухудшилось

Анастасия Колоскова
Происшествия
Состояние двух пострадавших в Нижневартовске ухудшилось
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В состоянии двух человек, наиболее пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Нижневартовске, отмечается отрицательная динамика. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.

— Четверо пострадавших продолжают лечение в больницах Югры. Двое из них в ожоговом центре города Сургута в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой, — отметил руководитель ведомства.

Он уточнил, что врачи прилагаются все усилия, чтобы спасти их жизни.

Алексей Добровольский добавил, что еще две пациентки в настоящее время находятся в нейрохирургическом отделении Нижневартовской окружной клинической больницы. Их состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой, заключил директор регионального депздрава в своем Telegram-канале.

Накануне вечером губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что на месте жилого дома в Нижневартовске, где после взрыва обрушились два этажа, завершились поисковые и аварийные работы. Она уточнила, что все жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли. На 6 декабря достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка.

Инцидент, который повлек введение режима ЧС, случился 4 декабря в пятиэтажном жилом доме. Там произошел взрыв бытового газа, в результате которого несколько этажей здания обрушились и погибли люди. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) Пострадавшие
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