Стоматолог пояснил, стоит ли сохранять зубы мудрости

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Зубы мудрости в большинстве случаев приходится удалять, но если пациенту удалось их сохранить, то они приносят довольно много проблем. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Роман Бирюков.

Эксперт пояснил, что эти зубы расположены далеко, человек не может почистить их тщательно ни щеткой, ни нитью. Поэтому на них постоянно скапливается налет, возникает кариес, пульпит.

— Лечение каналов и изготовление коронки для таких труднодоступных мест — это сущая пытка для стоматолога, — добавил он в комментарии Life.ru.

Кроме того, зубы мудрости могут навредить височно-нижнечелюстному суставу в целом, особенно если они прорезались частично или с наклоном.

До этого стоматолог Олег Куров рекомендовал отказаться от употребления цукатов, сухофруктов и кислых фруктов для сохранения здоровья зубов. Эти продукты содержат рафинированный сахар и фруктовые кислоты, разрушающие эмаль, передает ФАН.

Стоматолог-ортопед Рауль Отхозория рассказал, как решить проблему повышенной чувствительности зубов. Он отметил, что в ряде случаев это можно сделать при помощи покрытия пломбами.