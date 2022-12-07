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Москва выставила на торги помещение в историческом здании в районе Арбат

Анастасия Колоскова
Город
Москва выставила на торги помещение в историческом здании в районе Арбат
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Романов переулок, 3с7 Карта всех событий

Столица разместила на торгах помещение площадью 256 квадратных метров в центре города. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

— На городские торги выставлен уникальный объект — помещение площадью 256 квадратных метров на мансардном этаже многоквартирного дома на Арбате. По условиям реализации лота будущему собственнику в течение пяти лет после заключения договора купли-продажи необходимо провести реставрационные и восстановительные работы по сохранению памятника архитектуры и его приспособлению к эксплуатации в современных условиях, — рассказал глава ведомства.

Он уточнил, что открытый аукцион состоится 21 декабря. Подать заявку на участие в нем могут физические и юридические лица до 12 декабря.

Помещение находится на территории памятника архитектуры «Доходный дом 1897 года, архитектор А. Ф. Мейснер», который расположен по адресу Романов переулок, дом 3, строение 7. Здание входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль доходных домов графа А. Д. Шереметева». До 1917 года строение являлось доходным домом. После революции оно стало называться «5-й Дом Советов». В нем проживали высшие государственные деятели, военачальники и ученые, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого столица выставила на аукцион по продаже дом художника А. К. Сильверсвана в районе Хамовники, который является объектом культурного наследия. Новый собственник будет обязан восстановить здание и приспособить его для использования в современных условиях. После окончания работ в нем могут располагаться магазины, офисы и другие коммерческие объекты.

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