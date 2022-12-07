Иммунолог Крючков оценил ситуацию с распространением вирусных заболеваний

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В России этот сезон может стать эпидемическим по гриппу впервые за пять лет, также растет заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков.

Эксперт подчеркнул, что сейчас активно распространяется далеко не только свиной грипп, но и грипп H2N2, коронавирус, а также другие ОРВИ.

— Думаю, что этот сезон будет высоким, как минимум самым серьезным по ОРВИ и гриппу за последние три года. Есть шансы, что сезон станет эпидемическим по гриппу, поскольку пять лет с момента предыдущей эпидемии гриппа прошло, эти циклы повторяются, — подчеркнул он в комментарии НСН.

Крючков посоветовал соблюдать дистанцию в многолюдных местах, носить маски. При первых признаках болезни нужно оставаться дома, чтобы не заражать других. Стоит чаще мыть руки и проветривать помещения.

Ранее стало известно, что число положительных тестов на свиной грипп в частных медицинских лабораториях Петербурга достигает 90 процентов. Спрос на проведение исследований в ноябре в медцентрах вырос почти в десять раз, передает издание «Невские новости».

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 18,5 процента. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие характерные отличия существуют у коронавируса и свиного гриппа.