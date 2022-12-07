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В России выявили 6935 новых случаев COVID-19 за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 6935 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В регионах России за минувшие сутки выявили 6935 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в среду, 7 декабря.

За указанный период в стране официально подтвердили 58 летальных исходов, связанных с коронавирусом. При этом 1556 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 6794 пациента, отмечается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

В России выявили 6935 новых случаев COVID-19 за сутки Фото: Telegram / стопкоронавирус.рф

До этого вирусолог Павел Волчков предупредил о коллективном снижении иммунитета. По его словам, важно сделать вакцину от гриппа и коронавируса. При первых признаках заражения нужно ограничить контакты, чтобы не заразить других людей или не подхватить еще одну инфекцию.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, в чем уникальность новой вакцины от коронавируса. По словам специалиста, новая вакцина от ковида не будет принципиально отличаться от «Спутника V». Однако из-за модификации состава она сможет эффективно защитить организм от заражения «дельтой» и «омикроном».

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