Почти пять миллионов «квадратов» жилья введут в эксплуатацию в Москве в 2023 году

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В Москве в следующем году планируют ввести в эксплуатацию 4,8 миллиона квадратных метров жилья. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин на пресс-конференции по итогам работы департамента и планам на 2023 год.

— Стройкомплекс взял на себя обязательства сохранить плановые показатели ввода на уровне 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,8 миллиона квадратных метров жилья, — заявил он.

По словам руководителя ведомства, в целом показатели ввода недвижимости останутся на прежнем уровне. Он уточнил, что запланирован ввод не менее 40 внебюджетных объектов социальной инфраструктуры, 75 процентов из которых составят объекты образования, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что объем перспективного строительства в столице за 11 месяцев 2022 года вырос на 17,8 процента по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и составил более 14,3 миллиона квадратных метров.