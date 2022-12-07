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Приметы и советы

Эксперт Багаев дал советы по управлению автомобилем в условиях снегопада

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Багаев дал советы по управлению автомобилем в условиях снегопада
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Автоэксперт Максим Багаев рассказал, как управлять автомобилем в условиях снегопада и на неочищенных дорогах.

Он подчеркнул, что в подобных погодных условиях растет число заторов и аварий.

— Основной совет — держать дистанцию, соблюдать скоростной режим. Эти советы экономят много времени и жизни спасают, если речь идет о загородной трассе, чтобы не стоять потом в ожидании инспектора и эвакуатора, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

По словам эксперта, обязательно нужно сменить летнюю резину на зимнюю. Также необходимо поменять масло и чаще проверять аккумулятор.

Сильный снегопад продолжается в Санкт-Петербурге. Дорожные службы не успевают очищать трассы, что привело к многочисленным пробкам в разных районах города, передает ФАН.

До этого петербургским водителям назвали самые опасные места города при гололеде.

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