Комитет ГД не поддержал проект о предновогодних выплатах пенсионерам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы по социальной политике не поддержал к первому чтению законопроект, предусматривающий установление предновогодних пенсионных выплат пенсионерам.

Инициатива была внесена в Госдуму партией ЛДПР в декабре прошлого года. Пенсионеры, согласно проекту, должны были получать предновогодние выплаты, равные размерам их пенсий.

Член комитета ГД Светлана Бессараб пояснила, что законопроект был отклонен из-за расходов (примерно 890 миллиардов рублей), которые являются существенными с учетом дефицита бюджета на 2023 год.

— Очень сложно представить, из каких средств будут изысканы эти средства, — заявила Бессараб.

Профильный комитет рекомендовал Думе отклонить проект. Глава комитета Ярослав Нилов в свою очередь заявил, что дискуссия по инициативе будет перенесена на заседание ГД, передает РИА Новости.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» 6 декабря внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о 13-й пенсии. О сути новой инициативы и вероятности ее принятия — в материале «Вечерней Москвы».