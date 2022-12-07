Школу на 1,1 тысячи учеников построят в Хорошевском районе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Хорошевском районе Москвы появится новая школа, рассчитанная на 1,1 тысячи учеников. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Школу на 1,1 тысячи учеников построят в Хорошевском районе. Образовательное учреждение будет расположено на пересечении улицы 3-й Песчаной и улицы Авиаконструктора Микояна (САО), — рассказала руководитель ведомства Анастасия Пятова.

Она отметила, что учебное заведение возведут на участке 2,2 гектара. Общая площадь объекта составит около 22 тысячи квадратных метров, при этом высота здания не превысит 35 метров.

Председатель Москомстройинвеста уточнила, что строительство будет осуществляться в рамках адресной инвестиционной программы Москвы. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки приняла градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 1 декабря, сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что инвестор построит и передаст городу четыре объекта образования в рамках проектов строительства жилья в Новой Москве.