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Москвичам пообещали снегопад и до шести градусов мороза на выходных

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали снегопад и до шести градусов мороза на выходных
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Облачная погода, снегопад и показатели температуры до минус шести градусов ожидаются в Москве на выходных, 10 и 11 декабря. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу и воскресенье погодные условия в городе будет определять атлантический циклон. При этом снегопад в субботу будет более умеренным, нежели в воскресенье.

Столбики термометров будут показывать температуру в пределах минус 1-6 градусов. Также ожидается усиление юго-восточного ветра.

— То есть погода будет, конечно, некомфортная, потому что сочетание ветра, осадков, и отрицательной температуры — это некомфортные условия, во всяком случае, для пребывания на свежем воздухе, — цитирует специалиста РИА Новости.

Декабрь в городе получается очень контрастным с уклонами в аномалии температуры. Однако зима в целом — контрастный сезон, до температурных рекордов пока далеко. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

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