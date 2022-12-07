Два человека погибло и трое пострадало в ДТП в Подмосковье

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Московская область, Рузский городской округ, А-108, 455-й километр Карта всех событий

При столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем в Подмосковье погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом стало известно в среду, 7 декабря.

По предварительной информации, ДТП произошло на Московском большом кольце. Водитель автомобиля BMW X-5, следуя из деревни Нестерово в город Руза, врезался в маршрутную «Газель», следовавшую с ним в одну сторону.

В результате столкновения 42-летний водитель иномарки и его 43-летний пассажир погибли. Трое мужчин, один из которых несовершеннолетний, а также 57-летняя женщина, бывшие пассажирами маршрутки, пострадали. Они были госпитализированы, сообщил «МК».

Другое ДТП произошло на севере столицы утром в среду, 7 декабря. В результате столкновения маршрутного микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями пострадало пять человек. Момент аварии попал на видео с камер внешнего наблюдения.

Столичная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.