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Врач Коновалов оценил опасность гриппа для детей

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Коновалов оценил опасность гриппа для детей
Фото: shutterstock

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов рассказал, чем опасен грипп для маленьких детей.

Эксперт подчеркнул, что грипп особенно опасен для тех, кто с ним не сталкивался и не прививался. Многие дети за предыдущие два года пандемии мало контактировали со сверстниками в школах, детских садах и других общественных местах, и меньше встречались со многими вирусами и бактериями. Поэтому в настоящее время они легко могут заразиться гриппом и другими ОРВИ.

Врач подчеркнул, что родителям надо быть более настороженными к состоянию детей, особенно на первом году жизни. Чтобы не допустить тяжелого течения гриппа, нужно привить всех членов семьи, включая и ребенка, если ему уже исполнилось полгода, передает aif.ru.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что свиной грипп поражает легкие по аналогии с «дельта»-штаммом коронавируса, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, чем опасен свиной грипп, как предотвратить заражение и может ли начаться пандемия свиного гриппа.

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