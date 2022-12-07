Ракова: Миллион пациентов в столице включат в проект по проактивному диспансерному наблюдению

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Миллион пациентов будет включен в проект по проактивному диспансерному наблюдению в столице. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас в столице в промышленную эксплуатацию выходит проект «Помощник врача».

— Эту роль мы вводим при диспансерном наблюдении в поликлиниках. Эта категория начинает помогать нашим врачам вести приоритетную группу диспансерного наблюдения, которая в Москве составляет миллион человек, — рассказала Ракова.

Она уточнила, что уже 300 человек работают в онлайн-режиме и помогают врачам поддерживать контакт с пациентами. В совокупности в Москве в рамках проекта будут задействованы 600 человек, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Ракова рассказала, что новый этап комплексной образовательной программы для врачей общей практики стартовал на базе кадрового центра столичного департамента здравоохранения. Она напомнила, что программа обучения врачей общей практики была запущена в кадровом центре в конце 2021 года.